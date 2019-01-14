2019-01-14T22:03:07+03:00
Общество
КП Беларусь

Прогноз погоды в Беларуси на 15 января 2019 года: метели и сильный ветер

Хотя по-прежнему морозы будут слабыми
Надежда БУТОВИЧ
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Порывистый ветер и метели будут в отдельных регионах страны.Порывистый ветер и метели будут в отдельных регионах страны.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Довольно теплая для января погода в Беларуси сохранится и в ближайшие сутки, уверяют синоптики. Но зима нас все-таки «побалует» снегопадами.

Так во вторник, 15 января, снег и мокрый снег пройдут практически по всей стране, а в некоторых регионах завьюжат и метели, транслирует belta.by информацию Белгидромета. В ночное время температура будет держаться в пределах 3 – 9 градусов ниже ноля, днем станет немного теплее – от -1 до -7 морозных градусов в отдельных районах. Но в дневное время будет пасмурно из-за облачности.

Однако настроение может подпортить сильный западный ветер со скоростью около 5 – 10 метров в секунду. Местами ветер будет порывистым примерно 14, а в отдельных регионах он будет усиливаться до 15 – 18 метров в секунду. Из-за морозной погоды на дорогах страны образуется гололед.

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