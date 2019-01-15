Сегодня вечером, 15 января поэт-песенник Олег Жуков разыграет 120 000 рублей от «Евроопт»

Смотрите розыгрыш в прямом эфире на телеканале ОНТ, на сайте evroopt.by или на страничках «Евроопт» в социальных сетях. Начало – в 18:20.

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Уже через несколько часов кто-то из участников игры «Удача в придачу!» встретится с фортуной лицом к лицу! А помогать определять победителей в 103 туре будет советский и белорусский поэт-песенник, автор более 300 популярных песен, в том числе хита «Люди встречаются, люди влюбляются» – Олег Жуков!

На кону – шесть потрясающих призов! Самому удачливому покупателю достанется умопомрачительный выигрыш – 120 000 рублей! Такой приз будет разыгрываться уже во второй раз, впервые он был разыгран на прошлой неделе, в 102 туре.

Этих денег определенно хватит на исполнение мечты!

А еще во вторник найдут своих обладателей два крупных денежных приза по 40 000 рублей, три внедорожника «Джили Эмгранд Х7» и, конечно же, более 20 000 других призов.

Вдруг одним из счастливчиков окажетесь именно вы? Желаем удачи!