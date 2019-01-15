В Минске задержали 24-летнего студента, который распространял психотропы

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Молодого человека задержали с 28 свертками, в каждом из которых было более 15 граммов порошка.

Фото: sudexpert.gov.by

Позже сотрудники отделения по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Советского РУВД столицы выяснили, что он работает в интернет-магазине, торгующем наркотиками.

- В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов», - сообщил временно исполняющий обязанности начальника криминальной милиции Советского РУВД г. Минска подполковник милиции Владимир Демидович.

Задержанному грозит до 15 лет лишения свободы.