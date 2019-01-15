2019-01-15T09:43:37+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Минске задержали 24-летнего студента, который распространял психотропы

Он гражданин Таджикистана
Полина ПАСТЕРНАК
Поделиться:
Фото: sudexpert.gov.byФото: sudexpert.gov.by
Изменить размер текста:

Молодого человека задержали с 28 свертками, в каждом из которых было более 15 граммов порошка.

Фото: sudexpert.gov.by

Фото: sudexpert.gov.by

Позже сотрудники отделения по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Советского РУВД столицы выяснили, что он работает в интернет-магазине, торгующем наркотиками.

- В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов», - сообщил временно исполняющий обязанности начальника криминальной милиции Советского РУВД г. Минска подполковник милиции Владимир Демидович.

Задержанному грозит до 15 лет лишения свободы.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Виктория Азаренко выбыла в первом круге Australian Open
Грузовик врезался в автобус, автобус - в легковушку: четыре пострадавших в больнице
Белорусский теннисист Илья Ивашко впервые в карьере вышел во второй раунд Australian Open
Прогноз погоды в Беларуси на 15 января 2019 года: метели и сильный ветер
Автобус с хоккеистами «Химика» попал в ДТП под Логойском
В Барановичском районе милиционер поймал сетью на сельском подворье рысь
В Калинковичах 32-летний бесправник на тонированном BMW предложил гаишнику взятку
Пятилетний мальчик остался один дома и устроил пожар
Жителя Березино арестовали с 6 мешками насвая
Четыре авто попали в ДТП на Партизанском проспекте в Минске
В Брестском районе водитель на пешеходном переходе сбил 8-летнюю девочку и скрылся
Умер в больнице мэр Гданьска, на которого напали с ножом на благотворительном концерте
Борисовская милиция разыскивает отца с маленькой дочерью - они уехали в Россию
«В этом действии нет места для нетрезвых гуляний и различного рода суеверий»: в Бресте на Крещение не будут освящать купели
Под Минском 57-летний мужчина зарезал соседского самоеда
В Минске дети остались дома одни и решили приготовить картофель фри: получился пожар