2019-01-15T10:06:45+03:00
Спорт
КП Беларусь

Белорусский теннисист Илья Ивашко впервые в карьере вышел во второй раунд Australian Open

Сейчас спортсмен находится на 84-м месте в мировом рейтинге
Полина ПАСТЕРНАК
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Фото: tennis.com.auФото: tennis.com.au
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Илья Ивашко поехал в Мельбурн, чтобы поучаствовать в одном из самых престижных теннисных турниров мира, сообщает belta.by.

В первом круге он победил Малика Жазири из Туниса (Малик в рейтинге 43-й) - 4:6, 7:6 (8:6), 6:1, 4:0.

В следующем круге Илья Ивашко сыграет против испанца Пабло Карреньо-Буста (23-й) или итальянца Луки Ванни (163-й) - смотря кто из них победит.

Удачи, Илья!

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