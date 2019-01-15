2019-01-15T09:55:30+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Грузовик врезался в автобус, автобус - в легковушку: четыре пострадавших в больнице

Люди попали в больницу из-за несоблюдения ПДД другим водителем
Полина ПАСТЕРНАК
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Люди попали в больницу из-за несоблюдения ПДД другим водителем.Люди попали в больницу из-за несоблюдения ПДД другим водителем.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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Авария произошла утром 14 января в паре километров от от магистрали Р31 Бобруйск-Мозырь-граница Украины. Водитель грузовика не уступил дорогу и столкнулся с автобусом МАЗ, который ехал по встречке.

Удар был неслабым: автобус вынесло на встречную полосу на легковушку «Ауди», вместе с которыми они съехали на обочину.

- В результате ДТП 45-летний водитель легковушки и его 39-летний, 45-летний и 46-летний пассажиры были госпитализированы в травматологическое отделение Мозырской горбольницы, - сообщают сотрудники УГАИ УВД Гомельского облисполкома.

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