Грузовик врезался в автобус, автобус - в легковушку: четыре пострадавших в больнице

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Авария произошла утром 14 января в паре километров от от магистрали Р31 Бобруйск-Мозырь-граница Украины. Водитель грузовика не уступил дорогу и столкнулся с автобусом МАЗ, который ехал по встречке.

Удар был неслабым: автобус вынесло на встречную полосу на легковушку «Ауди», вместе с которыми они съехали на обочину.

- В результате ДТП 45-летний водитель легковушки и его 39-летний, 45-летний и 46-летний пассажиры были госпитализированы в травматологическое отделение Мозырской горбольницы, - сообщают сотрудники УГАИ УВД Гомельского облисполкома.