КП Беларусь
Виктория Азаренко выбыла в первом круге Australian Open
Белоруска выиграла первый сет и вела во втором, но дальше все сломалось. Ее соперницей была теннисистка из второй сотни
У Азаренко начало сезона пока не удается. Фото: соцсети
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Азаренко (52-й номер рейтинга WTA) четвертой из белорусок вступила в борьбу на Открытом чемпионате Австралии.
Ее соперницей стала немка Лаура Зигемунд (110 WTA). Первый сет Виктория выиграла на тайбрейке. Во втором она вела в счете 4:3 на своей подаче. Но дальше что-то пошло не так. В итоге она уступила вторую партию, а потом и третью, в итоге выбыв в турнира.
Лаура Зигемунд - Виктория Азаренко - 6:7, 6:4, 6:2.
Ранее Арина Соболенко и Александра Саснович вышли во второй круг, Вера Лапко досрочно завершила матч из-за недомогания.
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