2019-01-15T10:20:07+03:00
Спорт
КП Беларусь

Виктория Азаренко выбыла в первом круге Australian Open

Белоруска выиграла первый сет и вела во втором, но дальше все сломалось. Ее соперницей была теннисистка из второй сотни
Захар ПЛАТОНОВ
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У Азаренко начало сезона пока не удается. Фото: соцсетиУ Азаренко начало сезона пока не удается. Фото: соцсети
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Азаренко (52-й номер рейтинга WTA) четвертой из белорусок вступила в борьбу на Открытом чемпионате Австралии.

Ее соперницей стала немка Лаура Зигемунд (110 WTA). Первый сет Виктория выиграла на тайбрейке. Во втором она вела в счете 4:3 на своей подаче. Но дальше что-то пошло не так. В итоге она уступила вторую партию, а потом и третью, в итоге выбыв в турнира.

Лаура Зигемунд - Виктория Азаренко - 6:7, 6:4, 6:2.

Ранее Арина Соболенко и Александра Саснович вышли во второй круг, Вера Лапко досрочно завершила матч из-за недомогания.

Саснович начала выступление на Australian Open с разгрома и порадовала фото в купальнике

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