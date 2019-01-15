В Новополоцке задержали объявленного в международный розыск наркоторговца из России

25-летний мужчина жил там на съемной квартире

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- У себя на родине он через интернет организовал продажу наркотиков в особо крупном размере, скрылся от следствия в апреле 2017 года, - рассказали в УВД Витебского облисполкома.

14 января его задержали: мужчина из Архангельской области снимал в Новополоцке квартиру.

В Беларуси он находился нелегально, сообщает belta.by.