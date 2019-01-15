КП Беларусь
В Новополоцке задержали объявленного в международный розыск наркоторговца из России
25-летний мужчина жил там на съемной квартире
Фото носит иллюстративный характер.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Изменить размер текста:
- У себя на родине он через интернет организовал продажу наркотиков в особо крупном размере, скрылся от следствия в апреле 2017 года, - рассказали в УВД Витебского облисполкома.
14 января его задержали: мужчина из Архангельской области снимал в Новополоцке квартиру.
В Беларуси он находился нелегально, сообщает belta.by.