ДТП в Лидском районе: пассажирку зажало в микроавтобусе

Выбраться самостоятельно она не могла

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Авария случилась недалеко от деревни Мыто. Там столкнулись машины Iveco и «Газель».

Фото: grodno.mchs.gov.by

Спасателей вызвали в половине восьмого вечера 14 января, позвонили в МЧС из «скорой». Сотрудники МЧС приехали на место ДТП и вырезали из смятого микроавтобуса 36-летнюю пассажирку.

С ней работают медики, сотрудники ГАИ проводят расследование.