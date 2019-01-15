КП Беларусь
ДТП в Лидском районе: пассажирку зажало в микроавтобусе
Выбраться самостоятельно она не могла
Фото: grodno.mchs.gov.by
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Авария случилась недалеко от деревни Мыто. Там столкнулись машины Iveco и «Газель».
Фото: grodno.mchs.gov.by
Спасателей вызвали в половине восьмого вечера 14 января, позвонили в МЧС из «скорой». Сотрудники МЧС приехали на место ДТП и вырезали из смятого микроавтобуса 36-летнюю пассажирку.
С ней работают медики, сотрудники ГАИ проводят расследование.