КП Беларусь
27-летний водитель BMW на высокой скорости врезался ночью в столб
Столб находится на пересечении Дзержинского и Любимова
Фото: abw.by
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ДТП произошло сегодня ночью - около 00.50 15 января, передает УГАИ ГУВД Мингорисполкома. Водитель BMW ехал со стороны Голубева к улице Космонавтов. Он был один в салоне.
Фото: abw.by
Когда он подъехал к пересечению Дзержинского и Любимова, машина ушла в занос и врезалась в фонарный столб.
Фото: abw.by
С травмами разной тяжести его увезли в больницу, сообщает belta.by.