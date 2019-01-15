27-летний водитель BMW на высокой скорости врезался ночью в столб

Столб находится на пересечении Дзержинского и Любимова

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ДТП произошло сегодня ночью - около 00.50 15 января, передает УГАИ ГУВД Мингорисполкома. Водитель BMW ехал со стороны Голубева к улице Космонавтов. Он был один в салоне.

Фото: abw.by

Когда он подъехал к пересечению Дзержинского и Любимова, машина ушла в занос и врезалась в фонарный столб.

Фото: abw.by

С травмами разной тяжести его увезли в больницу, сообщает belta.by.