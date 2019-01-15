2019-01-15T12:33:43+03:00
Минск
КП Беларусь

От Сосен до ТЦ «Ждановичи». В Минске может появиться новая маршрутка

Транспортники спрашивают мнение минчан, надо ли городу такое маршрутное такси
Ольга ШИЛАК
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В Минске может появится новая маршруткаВ Минске может появится новая маршруткаФото: Павел МАРТИНЧИК
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Транспортники столицы собираются запустить машрутку, которая будет курсировать по всему городу. Маршрут начинается в микрорайоне Сосны, а заканчивается у ТЦ «Ждановичи». Маршрутка проедет по Партизанскому проспекту, улицам Ванеева, Аэродромная, проспекту Дзержинского, улицам Притыцкого, Тимирязева.

Как нам объяснили на предприятии «Столичный транспорт и связь», с такой инициативой к ним обратился перевозчик. Теперь транспортники спрашивают мнение народа, нужно ли в городе такое маршрутное такси. Голосование продлится до 23 января. Если большинство минчан проголосуют за, маршрутка может начать курсировать по Минску уже в ближайшие полгода.

Маршрут пролегает фактически через весь город Фото: ГП «Столичный транспорт и связь»,

Маршрут пролегает фактически через весь город Фото: ГП «Столичный транспорт и связь»,

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