2019-01-15T13:19:43+03:00
Политика
КП Беларусь

Лукашенко согласовал новых руководителей в Минске и регионах Беларуси

Руководство поменяется в местных исполнительных и распорядительных органах
Полина ПАСТЕРНАК
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Президент согласовал новые должности для чиновников.Президент согласовал новые должности для чиновников.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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Александр Дорохович и Артем Цуран, которые были главами Заводского и Фрунзенского районов Минска, станут зампредами Минского горисполкома.

Глава администрации Ленинского района Бреста Геннадий Борисюк станет зампредом Брестоблисполкома.

Займут другие должности чиновники из Наровли, Ветки, Жлобина, Рогачева, Вилейки, Старых Дорог, Клецка, Несвижа, Жодино.

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