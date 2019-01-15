2019-01-15T13:21:18+03:00
Общество
КП Беларусь

В Витебске пропала 15-летняя девочка

Милана ушла к подруге в воскресенье и исчезла
Наталья ПАРТОЛИНА
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Милана ушла в гости к подруге 13 января и исчезла. Фото: предоставлено правоохранительными органами.Милана ушла в гости к подруге 13 января и исчезла. Фото: предоставлено правоохранительными органами.
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13 января в Витебске пропала девочка-подросток. 15-летняя Милана Старовойтова около 11 часов дня ушла к подруге и пропала. Девочку ищет Первомайский РОВД.

Пропавшая девочка ростом 145 - 150 см, худощавая, с короткими темно-русыми волосами, носит прическу каре. У Миланы голубые глаза. Есть особая примета - на левой щеке небольшой шрам, длиной около полутора сантиметров.

В тот день, когда Милана ушла из дома, она была одета в зеленую куртку-парку, темно-синюю кофту, черные джинсы, темно-синие полуботинки и трикотажную серую шапку.

Если вам что-либо известно о местонахождении Миланы Старовойтовой, правоохранительные органы просят незамедлительно сообщить об этом в милицию по тел. 27-09-96, 27-19-44, 102.

Напомним, в Витебске с 4 января ищут 63-летнюю женщину. Ольга Ивановна Лазаренко страдает болезнью Альцгеймера. Практически ежедневно город осматривают группы волонтеров, но женщина до сих пор не найдена. Из-за болезни она не может сама обратиться за помощью.

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