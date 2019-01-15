Александр Лукашенко: В 2019 - 2020 Беларусь будет подвергнута серьезной ревизии на предмет независимости

По словам президента, «никто нас не сдвинет с места, если мы будем работать эффективно»

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15 января Александр Лукашенко согласовал назначение руководителей местных исполнительных и распорядительных органов. Президент напомнил, что 2019 и 2020 годы для страны будут особыми, насыщенными политическими событиями.

По его словам, Беларусь «и слева, и справа, и на Западе, и на Востоке, подвергнута серьезной ревизии на предмет суверенитета и независимости».

- Я уже об этом говорил. Мы должны быть к этому готовы. Но запомните: никто нас не сдвинет с места, если мы будем работать эффективно, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Белорусы заслужили нормальной жизни. И мы обязательно должны, сохранив независимость и суверенитет, улучшить жизнь наших людей. В противном случае никому этот суверенитет будет не нужен. Это наиважнейшая задача для всех.

Также президент рассказал о …

… БРЕСТЕ

«Брест отметит тысячелетие. Многое в Бресте сделано». «Брест надо, по-народному говоря, дошлифовать, чтобы в ожерелье Беларуси это была самая яркая жемчужина. Тем более это западные ворота огромнейшего Евразийского региона. И люди, пересекая границу, должны видеть, что они попали в прекрасный, цветущий мир».

… ГОМЕЛЬЩИНЕ

Развитием Гомельской области президент недоволен.

«Время испытаний и экспериментов давно закончилось, и гомельчане не должны отставать в своем развитии от других областей. Тем более в социальном плане мы для Гомельской области сделали больше, чем для любой другой. Пора «отдавать долги». Люди в Гомельской области должны жить не хуже, чем в Минской или Гродненской».

… УЮТНОМ МИНСКЕ

«Нам надо сделать Минск абсолютно уютным городом для того, чтобы минчане гордились городом-героем».

На обстановку в столице в 2019 и 2020 годах будет влиять проведение II Европейских игр, президентских и парламентских выборов. Но, по словам президента, эти мероприятия не главное.

«Главное - та работа, которую мы должны проделать в этом году по обустройству и благоустройству нашего города. Сделать это не формально, чтобы город был очень чистым и аккуратным».

… МИНСКОЙ ОБЛАСТИ

«Не хватает исполнительности и дисциплины, разворотливости. Пожалуйста, активизируйтесь». «На территории Минской области в деревне я сам живу, поэтому для меня не составляет никакого труда посмотреть на работу не только Логойского, Дзержинского или Смолевичского районов, но и подальше».

Президент напомнил руководителям местных органов власти о серьезной ответственности за коррупцию. Зашла речь о задержанных руководителях Пуховичского района и Жодино. По словам Александра Лукашенко, два должностных лица были задержаны за неоспоримые нарушения.

«Пока на стол мне не положат исчерпывающие факты, никто к вам прикоснуться не может. Вы находитесь в кадровом реестре президента и, естественно, под защитой президента. Но если только я вижу конкретные правонарушения, особенно связанные со взятками и другими проявлениями коррупции, значит, умножайте на два как минимум».

По информации belta.by