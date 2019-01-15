Настю Рыбку и Алекса Лесли судили в Таиланде

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Белорусов Настю Рыбку и Алекса Лесли (настоящие имена - Анастасия Вашукевич и Александр Кириллов) полиция Таиланда задержала в феврале 2018 года. Всего обвиняемыми по делу проходили восемь человек, граждане Беларуси и России.

Их обвиняли за проведение нелегального секс-тренинга в Паттайе. А Настю Рыбку еще и в организации преступного сообщества, сговоре в составе более пяти человек для совершения преступления и организации предоставления услуг сексуального характера с помощью третьих лиц, с согласия этих лиц, в составе преступной группы. Если бы обвиняемые признали свою вину, им грозили бы сроки от двух до десяти лет. Их приговорили к условным срокам и заключению, равному уже отбытому сроку - 9 месяцам, сообщает РИА «Новости». Сейчас Вашукевич и Кириллов находятся в ожидании депортации.

Напомним, Настя Рыбка стала известна после публикации расследования Алексея Навального, прочитавшего ее книгу «Дневник по соблазнению Миллиардера, или Клон для олигарха». Также Настя Рыбка и Алекс Лесли публиковали в соцсетях информацию о личной жизни российского бизнесмена Олега Дерипаски, который отсудил у них за это 16 тысяч долларов.

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