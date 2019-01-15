Александр Лукашенко: В 8 - 9 классе изучают то, что мы раньше изучали в вузе

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Сегодня Александр Лукашенко согласовал назначение Михаила Лустенкова ректором Белорусско-Российского университета. Президент высказался относительно состояния учебных программ:

- Вузовские и школьные программы надо реанимировать и привести в нормальный вид. У нас порой уже в восьмом - девятом классе изучают то, что мы раньше изучали в вузе. Неужели так жизнь ускорилась? Неужели всех их математиками готовим? Поэтому надо очень серьезно заняться образованием. Если министр этого не понял, значит, он не министр.

Также Александр Лукашенко сказал, кто должен заканчивать магистратуру:

- В магистратуру должны идти исключительно люди, которые будут заниматься наукой и преподаванием. Всех туда скопом посылать не надо. (…) Там должна быть особая программа. И это тоже надо проверить: какие программы в магистратуре. В некоторых вузах (я уже получил информацию и занимаюсь этим) какая-то шлифовка старой программы, которую они прошли в вузе. То есть целый год идет повторение того, что они уже изучили. В лучшем случае углубленное повторение. Этого быть не должно. Должна быть особая программа в каждом вузе, нацеленная на подготовку специалистов высокой квалификации, которые будут заниматься наукой и преподаванием.