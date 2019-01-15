Верховный суд оставил без изменения приговор командиру роты из Печей Павлу Суковенко и старшине Артуру Вирбалу

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Приговор командирам из части, где служил Александр Коржич, вынесли 19 октября 2018 года. Павлу Суковенко назначили 6 лет лишения свободы, Артуру Вирбалу - 4 года. Судили их не за смерть солдата, а за превышение власти и служебных полномочий, сопряженное с насилием. Сразу после оглашения приговора адвокат Павла Суковенко сказал журналистам, что приговор они собираются обжаловать. В результате апелляционную жалобу подали и Вирбал, и Суковенко. 15 января Верховный суд оставил приговор без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения. Об этом сообщили в пресс-службе Верховного суда.

Напомним, по версии следствия, командир и старшина роты заставляли сержантов отжиматься, требовали покупать для себя продукты (пакетики кофе, сосиски в тесте, смаженки, печенье), иногда применяли физическую силу. Суковенко недоплатил своим подчиненным 64 рубля денежного довольствия.

Во время судебного разбирательства Вирбал не мог конкретно сказать, как и за что бил подчиненных.

- Если потерпевшие говорят, что такое было, у меня нет причины им не доверять. Один рассказывал, что бил, а второй - что не бил. Может, на них давление оказывали. Вяжевич утверждал, что я нанес ему удары не меньше 6 раз в течение года. Он сам не помнит. Сами потерпевшие не помнят. Откуда я могу помнить?

Чуть позже прапорщик сказал, что все же бил солдат.

- Ну хорошо, все: бил я их, бил! Все понятно: есть обвинение, я обвиняемый, признаю свою вину. Что непонятно? Помню, что бил. За что - не помню.

Павел Суковенко объяснял, что использовал деревянную палку и отжимания, чтобы привести солдат в тонус, настроить на рабочее состояние.

- Это было похоже на смешную ситуацию. Все смеялись, улыбались... Самоутвердиться, поднять авторитет начальника - я в этом не нуждался, так как перед подчиненными я и так был авторитетом. За все Вооруженные силы я ответственность не несу. Все мои противоправные действия, приказы либо указы сержантский состав мог обжаловать.

Потерпевшими по этому делу были семь человек, в том числе и осужденные по делу Коржича - Скуратович, Барановский, Вяжевич. Напомним, их приговорили к лишению свободы на срок от 6 до 9 лет.

Интересно, что потерпевшие просили строго не наказывать Вирбала и Суковенко. Молодые люди говорили в суде, что спустя время даже и не вспомнили бы об этих случаях, «такие вещи в армии происходят постоянно».

- Хочу сказать, что командир роты хороший, - говорил Скуратович. - Лучше так служить, чем по уставу. По нему сложнее. А так телефоном можно было пользоваться... Когда я был рядовым, мне не нравилось жить по уставу.

В своем последнем слове Артур Вирбал и Павел Суковенко говорили, что раскаиваются.

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