КП Беларусь
Авария под Борисовом: перевернулся рейсовый автобус Москва - Минск
Водитель довольно молодой - 30 лет
Автобус ехал из Минска в Москву.Фото: Дарья ПУТЕЙКО
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ДТП произошло вечером, около 21.00, сообщает belta.by.
30-летний водитель не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Далее автобус съехал в кювет и опрокинулся на бок.
К 41-му километру дороги Р53 Слобода - Новосады, где это случилось, приехали медики. Врачи констатировали, что пострадал один человек - 25-летний минчанин. У него сломано плечо. Остальные 30 пассажиров в порядке.