Авария под Борисовом: перевернулся рейсовый автобус Москва - Минск

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ДТП произошло вечером, около 21.00, сообщает belta.by.

30-летний водитель не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Далее автобус съехал в кювет и опрокинулся на бок.

К 41-му километру дороги Р53 Слобода - Новосады, где это случилось, приехали медики. Врачи констатировали, что пострадал один человек - 25-летний минчанин. У него сломано плечо. Остальные 30 пассажиров в порядке.