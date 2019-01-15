Настоятелю костела в Солигорске запретили служить в Беларуси

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Католическому священнику из Польши, настоятелю прихода святого Франциска в Солигорске власти Беларуси запретили осуществлять религиозную деятельность с 31 января. Священник из монашеского ордена францисканцев Собеслав Томала около 20 лет отдал служению в Солигорске, участвовал в строительстве храма, помогал многим людям. Но сейчас вынужден покинуть приход и страну.

- Новость ошарашила многих людей. Причина такого решения неясна, ее просто не называют, - пишут в соцсетях солигорские верующие. - Храм скоро может остаться без пастыря. Отец Собеслав очень нужен приходу! Его очень любят прихожане, многое в костеле сделано его руками.

Со слов верующих, по благословению митрополита Минско-Могилевского Тадеуша Кондрусевича в приходе собирают подписи в адрес уполномоченного по делам религии и национальности Совета министров Беларуси Леонида Гуляко с просьбой отозвать запрет на служение в стране для отца Собеслава. Собрано уже несколько сотен подписей.

Ранее глава Конференции католических епископов в Беларуси Тадеуш Кондрусевич не раз заявлял о проблемах для пастырского служения, которые возникают у иностранных священников.

- По неизвестной причине Беларусь боится иностранных священнослужителей. Но сколько костелов уже построено и строится благодаря им! Сколько пастырских и благотворительных программ осуществили и далее осуществляют эти священники! - отмечал митрополит.

Он рассказывал, что согласования на работу священников из-за рубежа власти дают не всегда, а когда дают, то в последнее время чаще всего только на полгода или на три месяца.

- Безвизовый режим не учел такую категорию туристов, как священники. Каждый священник обязан ежедневно совершать Мессу. В Беларуси иностранные священники по-прежнему должны получать на это разрешение от Уполномоченного по делам религий и национальностей. Для этого епархиальная Курия должна за месяц подать соответствующий пакет документов. Но невозможно заранее знать о всех священниках, которые захотят посетить Беларусь как туристы. Такой священник приходит в костел и просит разрешение у настоятеля служить Святую Мессу. Что должен делать священник? По закону - отказать. Складывается парадоксальная ситуация, когда иностранный священник может присутствовать на Мессе как верующий, но, когда станет по другую сторону алтаря и возглавит литургию, одновременно он становится нарушителем закона. В каком же свете иностранный священник будет рассказывать о Беларуси за рубежом?