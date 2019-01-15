2019-01-15T15:51:41+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Минске судят полузащитника «Крумкачоў»

Олега Дыбаля задержали в октябре 2018 года
Полина ПАСТЕРНАК
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Фото: abff.byФото: abff.by
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Сегодня в Партизанском суде Минска начали рассматривать дело бывшего полузащитника «Крумкачоў» Олега Дыбаля (за клуб он сыграл 20 матчей).

Его обвиняют в незаконном обороте наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов. Спортсмену грозит до 15 лет колонии с конфискацией имущества.

Напомним, 9 октября дома у 25-летнего спортсмена нашли больше 40 граммов «солей» - синтетического наркотика альфа-PVP. Его производят в Китае, Индии, Пакистане, сообщает belta.by.

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