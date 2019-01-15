2019-01-15T16:27:36+03:00
Происшествия
КП Беларусь

43-летний минчанин продавал друзьям метадон

И сам употреблял
Полина ПАСТЕРНАК
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В лаборатории установили, что белый порошок - это метадон.В лаборатории установили, что белый порошок - это метадон.Фото: Дарья ПУТЕЙКО
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43-летнего мужчину брали по наводке.

- В милицию поступила информация, что водитель одной из столичных организаций причастен к сбыту наркотического средства, - сообщает официальный представитель Партизанского РУВД Лилиана Жиленкова.

Подозреваемого задержали и нашли у него в машине 2 грамма белого порошка. Экспертиза установила, что это метадон. Милиция выяснила, что он принимал его сам и «распространял в узком кругу».

В отношении наркоторговца возбуждено уголовное дело по статье «Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов». Ему грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.

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