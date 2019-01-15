2019-01-15T17:44:31+03:00
Общество
КП Беларусь

Годовалый внучок закрыл бабушку на балконе десятого этажа

Чтобы выручить пожилую женщину, пришлось вызвать МЧС
Полина ПАСТЕРНАК
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Внук закрыл бабушку на балконе. ФОТО: vk.com/fanipolby.Внук закрыл бабушку на балконе. ФОТО: vk.com/fanipolby.
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Забавное ЧП произошло в Фаниполе 13 января. Бабушку оставили присмотреть за маленьким ребенком. Она на минутку вышла на балкон - и он ее там закрыл!

Вариантов было немного: балкон на десятом этаже, телефона с собой нет, на плите готовится еда. Женщина докричалась до очевидцев, которые вызвали спасателей. Об этом рассказали в группе «Фаниполь Бай» ВКонтакте.

Спасали как в кино: сотрудник МЧС поднялся к ней на подъемнике и открыл дверь в квартиру. Ребенок не пострадал, бабушка цела, обед тоже не сгорел.

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