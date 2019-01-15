2019-01-15T18:37:06+03:00
Политика
КП Беларусь

Александр Лукашенко: «Беларусь всегда будет другом Турции»

Президент встретился с турецким министром нацобороны
Надежда БУТОВИЧ
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Александр Лукашенко высказал восхищение действиями турецких вооруженных сил.Александр Лукашенко высказал восхищение действиями турецких вооруженных сил.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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В Минске во вторник, 15 января, состоялся официальный диалог между Александром Лукашенко и Хулуси Акаром, министром национальной обороны Турции, информирует пресс-служба президента.

Глава страны обратил внимание, что белорусская сторона всегда обеспокоена тем, чтобы «делать так, как лучше для Турции». А также добавил, что Беларусь сохранит в ближайшие годы приверженность курсу взаимодействия во всех сферах: экономической, торговой, военно-технической.

– Приятно встречаться с человеком, призванным определять во многом внутреннюю и внешнюю политику Турции сообразно ситуации в регионе, – заметил Лукашенко.

Кроме того, белорусский лидер подчеркнул, что в нашей стране пристально следят за действием турецкой армии, высоко оценивают ее эффективность и плановость.

Министр передал Александру Лукашенко от турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана приветсвие и официальное приглашение приехать в Турцию, добавил, что турецкий лидер ждет белорусского президента с визитом в самое ближайшее время.

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