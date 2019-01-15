2019-01-15T19:16:11+03:00
Происшествия
КП Беларусь

СК: бывший муж во время ссоры облил 50-летнюю могилевчанку кислотой

Дебошира ранее дважды судили за попытки убить бывшую супругу
Надежда БУТОВИЧ
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Бывший супруг несколько раз покушался на жизнь женщины.Бывший супруг несколько раз покушался на жизнь женщины.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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Трагедией в Могилеве едва не закончилась очередная потасовка между бывшими супругами. Вечером в воскресенье, 13 января, примерно в 23.30 часов экс-супруги, проживающие на одной жилплощади, вновь поссорились. От угроз мужчина перешел «к делу»: он схватил бутылку с пока неустановленной экспертами кислотной жидкостью и принялся обливать бывшую жену.

50-летняя женщина стала прикрывать руками лицо и голову от потока ядовитой жидкости, поспешила убежать от истязателя из квартиры. Могилевчанин не стал преследовать жертву. У женщины серьезные ожоги от кислоты, медики диагностировали у нее 20% ожогов головы и всего тела.

Против задержанного 64-летнего злоумышленника возбуждено уголовное дело, сообщили в Следственном комитете. А также уточнили, что у могилевчанина уже есть две судимости за покушения на жизнь бывшей жены.

Следствие продолжается.

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