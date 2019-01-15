2019-01-15T19:59:30+03:00
Общество
КП Беларусь

Волонтеры, дружинники и медики будут дежурить в официальных и стихийных местах катания на тюбингах

От «ватрушек» уже пострадали сотни человек
Надежда БУТОВИЧ
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Кататься на тюбинге безопасно только на специально оборудованной трассе.Кататься на тюбинге безопасно только на специально оборудованной трассе.Фото: Дарья ПУТЕЙКО
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Зимние забавы в этом сезоне уже привели к трагическим последствиям. За последнее время от катаний на тюбингах получили повреждения сотни людей, десятки оказались на больничной койке, два человека погибли.

«Комсомолка» сообщала о том, как катаясь с горы в Могилеве погиб 24-летний молодой человек. А также о трагедии под Минском, когда на «ватрушке» разбился 9-летний школьник. К такого рода развлечениям сейчас приковано пристальное внимание властей и медиков.

– Отработан вариант, чтобы во время этих мероприятий на месте находились ответственные дежурные. На больших склонах по мере необходимости также будут присутствовать и медработники, – рассказал телеканалу ОНТ Игорь Макар, первый зампредседателя Минского облисполкома.

И добавил, что нести «спасительные дежурства» будут бээрсэмовцы, волонтеры и дружинники, ответственные работники исполкомов, другие добровольцы.

Напомним, что кататься на «ватрушках» допустимо только на «тюбинговых трассах», специально оборудованных в Силичах и Раубичах.

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