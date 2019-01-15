Кто выиграл 120 тысяч рублей от «Евроопт»?

На трех владельце новеньких «Джили Эмгранд Х7» в Беларуси стали больше!

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Вот наконец-то и завершился 103-й розыгрыш призов любимой игры «Удача в придачу!». Итак, спешим поделиться с вами именами счастливчиков, которые стали их обладателями!

Главный приз, 120 тысяч белорусских рублей, получит Анна Рафальская, экономист из Минска. Кроме того, два крупных денежных приза по 40 тысяч белорусских рублей выиграли: жители Минска Сергей Баранцевич и Надежда Погорелова, работник архива в колледже.

Не менее счастливыми хозяевами новеньких авто «Джили Эмгранд Х7» стали: Марина Кемеж, сотрудник банка из Жлобина в Гомельской области, Валентина Гуйван из Витебска, а вместе с ними – Всеволод Бондаренко, военный пенсионер из Минска.

Искренне поздравляем победителей! Кто знает, может быть, в следующий раз удача улыбнется именно вам?