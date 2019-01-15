Белстат: 30% работников в Беларуси зарабатывают больше 1000 рублей

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В ноябре 2018 года, сообразно данным о медианной зарплате, около 29,5% белорусских работников зарабатывали свыше 1000 рублей, сообщили belta.by в Национальном статистическом комитете.

Напомним, показатель медианной зарплаты принимается для отражения суммы в центре (середине) зарплатного ряда. Таким образом, медианная заработная плата разделяет зарплатный список ровно пополам. В Белстате уточняют, что медианную зарплату подсчитывают дважды в год: в мае и ноябре. К слову, в мае прошлого года этот показатель составил 709,3 рубля, а в ноябре на 40 с небольшим рубля больше.

Сообщается, что по размерам начисленных зарплат процент тружеников таков: 3% заработали до 300 рублей, 67,5% всех работников страны получали в диапазоне от 300,1 до 1000 белорусских рублей. Кроме того, велико число – 19,3% тех, кому в зарплату начислили от 1000 до 1500 рублей. Больше них, но до 2000 рублей, заработали в ноябре 5,8% сотрудников.