Дальнобойщик-иностранец сбил в Слуцком районе насмерть велосипедиста и скрылся

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Смертельная авария произошла на днях на автотрассе направлением Осиповичи – Барановичи недалеко от деревни Жилин Брод на Случчине в понедельник,14 января.

Примерно в 08.00 часов, обгоняя на белой фуре «Вольво» попутное авто, водитель большегруза сбил велосипедиста. Несчастный случай произошел на 74 километре автодороги республиканского назначения Р91, уточняют в Госавтоинспекции.

Пострадавший погиб на месте от полученных ран. Фото: УВД Миноблисполкома.

32-летний сельчанин погиб от полученных в аварии повреждений на месте трагедии. А вот виновник аварии, 51-летний мужчина, поспешил скрыться с места происшествия. Правоохранителям потребовалось около двух часов, чтобы обнаружить нарушителя, сообщают в УВД Минского областного исполкома. В момент задержания дальнобойщик, иностранный гражданин, уже находился на территории таможенного терминала.

ГАИ проводит проверку по факту смертельного ДТП.