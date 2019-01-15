2019-01-15T21:50:14+03:00
Общество
КП Беларусь

Погода в Беларуси на 16 января: непродолжительный снег и мороз

В отдельных районах похолодает до минус 13 градусов
Надежда БУТОВИЧ
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На западе страны днем будет чуть меньше ноля.На западе страны днем будет чуть меньше ноля.Фото: Надежда БУТОВИЧ
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Зимняя погода: со снегом и морозами, пусть и не крещенскими, в ближайшие дни в Беларуси сохранится.

Однако в среду, 16 января, белорусам не стоит ждать серьезных метелей – снегопады будут непродолжительными, уверены синоптики. Как сообщили belta.by в Белгидромете, в середине недели сохранится морозная погода. Ночью практически по всей республике – небольшой снег, но днем короткие снегопады стоит ждать только в отдельных регионах.

Термометры в этот день так же не будут «зашкаливать»: от 4 до 10 ниже ноля покажут они в ночное время (Прим. -11 при прояснениях), а днем температура будет держаться в пределах -1 – -6 морозных градуса. В западной части страны, в середине января погода и вовсе будет в дневное время ближе к плюсовой: 0 – 2 мороза. Из-за чего местами в утренние часы опустятся слабые туманы, а на автомагистралях образуются гололедные участки.

В среду не будет столь ветрено, как накануне: 4 – 9 метров в секунду с запада и юго-запада, и лишь ночью ветер с порывами до 14 метров в секунду.

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