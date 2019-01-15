2019-01-15T22:19:08+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Могилевчанин «отработал» на вахтерше приемы восточных единоборств

«Каратисту» грозит статья за хулиганство
Надежда БУТОВИЧ
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Из-за пьяной бравады могилевчанин может сесть в тюрьму на три года. Фото: pixabay.comИз-за пьяной бравады могилевчанин может сесть в тюрьму на три года. Фото: pixabay.com
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На днях на 46-летнюю могилевчанку, работающую вахтершей в одной из многоэтажек на улице Кедровой в областном центре прямо на рабочем месте напал неизвестный мужчина, сообщают в Ленинском РОВД Могилева.

Женщина обратилась в милицию с заявлением после того, как на нее напал 46-летний хулиган. Мужчина пришел сильно подшофе в этот дом в гости к знакомому, а когда его «осадила» вопросом вахтерша, мол, куда он направляется, буквально рассвирепел. В свободное время упаковщик-укладчик занимается восточными единоборствами, в тот момент он решил, что на беззащитной женщине он легко сможет «отработать» пару приемчиков. Обматерив могилевчанку, он ударил ее по лицу.

После пьяной бравады мужчину (Прим. ранее не судимого) привлекут к уголовной ответственности за хулиганство. Ему грозит максимальное наказание – заключение на срок до 3 лет.

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