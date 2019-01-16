2019-01-16T08:42:02+03:00
Спорт
КП Беларусь

Александра Саснович вышла в третий круг Australian Open

Следующей соперницей белоруски будет россиянка Анастасия Павлюченкова
Ирина АВИДОВА
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Александра Саснович прекрасна и на корте, и за его пределами. Фото: инстаграмм СасновичАлександра Саснович прекрасна и на корте, и за его пределами. Фото: инстаграмм Саснович
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Белорусская теннисистка Александра Саснович одержала вторую победу на открытом чемпионате Австралии.

В поединке 1/32 финала белоруска выиграла у эстонки Анетт Контавейт в двух сетах - 6:3, 6:3. На старте Australian Open Александра Саснович обыграла бельгийскую теннисистку Кирстен Флипкенс - 6:1, 6:1.

Следующей соперницей белоруски будет россиянка Анастасия Павлюченкова. Еще одна белорусская теннисистка Арина Соболенко сыграет сегодня с британкой Кэти Бултер, сообщает belta.by.

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