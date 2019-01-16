Парламент Британии отверг соглашение с ЕС по Brexit

Это самое крупное поражение британского премьер-министра в парламенте за последние 95 лет

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Британский парламент проголосовал против предложенного премьером Терезой Мэй соглашения с Евросоюзом по Brexit. Таким образом, оказался открытым путь для самых разных вариантов развития событий - от «жесткого» выхода из ЕС до его переноса или отмены процедуры вовсе.

Во время прошедшего 15 января решающего голосования 432 депутата проголосовали против сделки, одобренной Лондоном и Брюсселем в ноябре 2018 года после 1,5 года переговоров.

Против плана проголосовали 432 члена парламента, причем 118 из них - члены Консервативной партии, которую представляет Мэй на посту премьера. Поддержали план 202 депутата парламента.

Это стало самым крупным поражением британского премьер-министра в парламенте за последние 95 лет.

Тереза Мэй намерена предложить выход из создавшегося положения в ближайшие дни. Но, как ожидается, 16 января лидер оппозиции Джереми Корбин поставит на голосовании вопрос о доверии правительству.

- Осуществить Брекзит (выход Великобритании из состава Евросоюза. - Ред.), за который проголосовали люди, построить страну для каждого - я полностью посвятила себя этим задачам с тех пор, как стала премьер-министром. Я готова завершить работу, - не раз заявляла Мэй.