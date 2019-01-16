В Барановичах школьница выпала из окна девятого этажа

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15 января в Барановичах (Брестская область) произошел трагический случай: ученица 9-го класса одной из школ города выпала из окна девятого этажа. Инцидент произошел в Южном микрорайоне города. От полученных травм девушка скончалась.

Такая информация размещена на сайте газеты "Наш Край".

Обстоятельства трагического случая устанавливаются.

Известно, что погибшая воспитывалась в благополучной семье и хорошо училась в школе, участвовала в олимпиадах.

В день трагедии школьница отсутствовала на занятиях.

- Очень хорошая девочка. Олимпиадница, прекрасно училась. Все просто в шоке. Ни у кого нет никаких версий, что могло произойти, - сказала Intex-press учительница девочки.