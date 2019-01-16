2019-01-16T10:01:30+03:00
Общество
КП Беларусь

В Могилеве мужчина облил кислотой бывшую жену

У женщины около 20% ожогов головы и тела
Ирина АВИДОВА
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Мужчина уже дважды судим.Мужчина уже дважды судим.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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В Могилеве мужчина облил кислотой бывшую жену. Как сообщает управление Следственного комитета по Могилевской области, происшествие случилось поздним вечером 13 января около 23.30 в квартире, где совместно жили бывшие супруги: 64-летний мужчина и 50-летняя женщина.

- Мужчина взял бутылку с неустановленной кислотной жидкостью и попытался облить лицо своей бывшей супруге. 50-летняя женщина уворачивалась, однако все же получила около 20% ожогов головы и тела. Довести свой преступный умысел до конца мужчина не смог, бывшая супруга выбежала из квартиры, - рассказали следователи, сообщает belta.by.

Мужчина дважды судим за угрозы убийством бывшей супруге. Он задержан. Решается вопрос о применении в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

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