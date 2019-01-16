В Гродно подросток пошел в школу и пропал

Молодой человек мог уехать в Россию. Фото: УВД Гродненского облисполкома

Установлено, что молодой человек забрал у мамы 100 евро

Изменить размер текста: A A

Но уже через полчаса позвонила классная: юноши на занятиях нет. Вечером мама обратилась в правоохранительные органы.

- Установлено, что молодой человек забрал у мамы 100 евро. Во время мониторинга социальных сетей была обнаружена информация о намерении уехать на территорию Российской Федерации, - сообщили в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома belta.by.

Сейчас молодого человека ищут. Тех, кто обладает какой-либо информацией, просят сообщить об этом по телефонам 8-015-279-78-05; 8-029-589-09-01.