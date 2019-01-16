Минфин увеличил цены на скупку драгметаллов у населения

За золото можно получить больше денег. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Поднялись и скупочные цены на драгметаллы в виде зуботехнической продукции

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Министерство финансов скорректировало цены на скупку драгоценных металлов в изделиях и ломе у физических лиц. Соответствующее постановление ведомства №2 от 11 января опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает belta.by.

Цена грамма золота повысилась с Br38,28 до Br43,45 за металл 583-й и 585-й проб, 1 г платины 950-й пробы - с Br42,13 до Br43,91.

Стоимость грамма серебра 916-й и 925-й пробы составляет Br0,81 - ранее было Br0,76 и Br0,77 соответственно.

Цена за 1 г палладия установлена в размере Br73,12 (ранее - Br49,47).

Поднялись и скупочные цены на драгметаллы в виде зуботехнической продукции. Так, цена за зубные протезы, элементы зубных протезов с содержанием золота 900/750-й пробы выросла с Br57,92 до Br65,73; протезов из сплава золота 750-й пробы с платиной и серебром - с Br53,14 до Br59,93. Грамм деталей зубных протезов серебряно-палладиевого сплава будет стоить Br14,22 (ранее - Br9,8).

Новые цены вводятся с 16 января.