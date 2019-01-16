2019-01-16T12:25:57+03:00
Общество
КП Беларусь

Большой ремонт до конца мая: как объехать путепроводы на 3-м и 25-м км МКАД

ГАИ советует в часы пик эти места избегать [схема]
Ирина АВИДОВА
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В часы пик два участка на МКАД лучше избегать.В часы пик два участка на МКАД лучше избегать.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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ГАИ советует избегать движения по МКАД в часы пик в связи с реконструкцией путепроводов на 3-м и 25-м км.

- На МКАД отмечаются значительные задержки движения транспорта, фиксируем 3-5 дорожно-транспортных происшествий в день. Они незначительные, пострадавших нет, но каждое из них еще больше ухудшает ситуацию, - отметил Андрей Зырянов, заместитель начальника УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Как пояснил директор предприятия «Гордорстрой» Александр Ярошик, на мосту в районе улицы Франциска Скорины (3-й км МКАД) закрыли движение на внутреннем кольце и под путепроводом (за исключением проезда общественного транспорта), в районе улицы Наполеона Орды и поворота на филиал БГУ (25-й км МКАД) - на внешнем кольце и под путепроводом. Транспорт ходит по двум полосам дороги со стороны Зеленого Луга в сторону Шабанов и по одной - в обратном направлении.

На 25-м км машины едут по внутреннему кольцу: здесь выделили две полосы со стороны Малиновки в сторону Лошицы и одну полосу для движения в обратную сторону.

Ремонтники рассчитывают, что в ближайший месяц водители адаптируются к новой дорожной ситуации.

Ремонт путепроводов продлится до конца мая. Вторую часть путепроводов отремонтируют после II Европейских игр, передает belta.by.

Также «Гордорстрой» разрабатывает проект реконструкции путепровода на 19-м км Минской кольцевой автодороги.

Как объехать проблемный участок. Схема «Гордорстрой»

Как объехать проблемный участок. Схема «Гордорстрой»

Как объехать проблемный участок. Схема «Гордорстрой»

Как объехать проблемный участок. Схема «Гордорстрой»

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