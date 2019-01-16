2019-01-16T15:03:05+03:00
Общество
КП Беларусь

В Гродно будут судить мужчину, который вколол детям неизвестное вещество в подъезде

Жизнь и здоровье малолетних девочек вне опасности
Ирина АВИДОВА
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Мужчину будут судить.Мужчину будут судить.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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Это случилось 26 июля 2018 года с 22.00 до 23.00 на техническом этаже жилого дома по ул. Дзержинского в Гродно. Мужчина шприцем сделал инъекции двум девочкам, 2011 и 2012 годов рождения.

- С целью выяснения типа вещества, содержавшегося в обнаруженных и изъятых с места происшествия пустых шприцах, в Государственном комитете судебных экспертиз проведена комплексная судебно-биологическая, бактериологическая и химическая экспертизы. Веществ, угрожающих жизни и здоровью малолетних, не обнаружено, - подчеркнул Сергей Шершеневич, официальный представитель УСК по Гродненской области.

Как сообщает belta.by, медики долгое время наблюдали за девочками, чтобы установить возможные последствия инъекций. Была проведена медико-вирусологическая экспертиза. Это позволило сделать вывод, что жизнь и здоровье малолетних девочек находятся вне опасности.

36-летний житель Гродно может сознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими.

- Ему предъявлено обвинение в совершении особо злостного хулиганства (ч. 3 ст. 339 УК). К мужчине применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд, - сообщил официальный представитель УСК.

Ранее фигурант привлекался к уголовной ответственности.

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