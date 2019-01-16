В гомельской женской колонии открыли общежитие для заключенных мам с детьми

Женщины смогут жить вместе со своими детьми, пока тем не исполнится три года

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В женской колонии №4, где отбывают наказание женщины со всей Беларуси, открыли общежитие. Там смогут находиться мамы, родившие детей уже в колонии. Женщины смогут жить вместе со своими детьми, пока тем не исполнится три года. До этого дети содержались отдельно, а мамы лишь приходили к малышам на свидание.

Общежитие торжественно открывали глава МВД Игорь Шуневич, руководитель Департамента исполнения наказаний Олег Маткин, председатель общественного совета при МВД Павел Якубович, сообщает belta.by.

Под общежитие в колонии переоборудовали здание бывшей медчасти. Там же разместили участок для содержания несовершеннолетних девушек и филиал школы, где заключенные могут получить как базовое, так и среднее образование.