2019-01-16T14:57:39+03:00
Общество
КП Беларусь

Сильный ветер и мокрый снег: 17 января будет около 7 градусов мороза

В Беларуси объявили оранжевый уровень опасности
Ирина АВИДОВА
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Будет мороз и ветер.Будет мороз и ветер.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 17 января 2019 года. Ожидаются неблагоприятные погодные условия - временами порывы ветра будут достигать 15 - 18 м/с.

Ожидается также мокрый снег с дождем, туман и гололедица.

В четверг будет облачно с прояснениями. Во многих районах пройдут осадки (мокрый снег, дождь). Местами возможны слабые туман и гололед, на отдельных участках дорог ожидается гололедица.

Ветер прогнозируется западный, юго-западный 5 - 10 м/с, с порывами до 14 м/с, утром и днем на значительной части территории - до 15 - 18 м/с.

Температура ночью - 1...7 градусов мороза, при прояснениях - минус 8 - 10 градусов, по западу - от нуля до плюс 1 градуса. Днем будет от нуля до плюс 5 градусов, сообщает belta.by.

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