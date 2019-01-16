2019-01-16T14:59:35+03:00
Общество
КП Беларусь

Правительство определило, какие дети находятся в социально опасном положении

Ребенок попадет в СОП, если родители злоупотребляют своими правами или жестоко обращаются с ребенком
Ирина АВИДОВА
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В правительстве решили, какие дети находятся в СОП.В правительстве решили, какие дети находятся в СОП.Фото: Дмитрий ЛАСЬКО
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Правительство определило порядок признания детей находящимися в социально опасном положении (СОП).

Документ вступает в силу с 1 февраля 2019 года. Решения, которые приняты до этого о признании детей, находящихся в СОП, должны быть пересмотрены в течение шести месяцев, сообщается на Национальном правовом интернет-портале.

Признать семью неблагополучной могут по ряду критериев:

- злоупотребление своими правами или жестокое обращение с ребенком, если это создает опасность для его жизни или здоровья;

- аморальный образ жизни родителей;

- неудовлетворение родителями основных жизненных потребностей ребенка (его оставляют без пищи, препятствуют получению им общего базового образования, систематически не выполняют рекомендации по диагностике, лечению и реабилитации медработников);

- ненадлежащий надзор за поведением ребенка и его образом жизни, из-за чего он может совершить правонарушения.

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