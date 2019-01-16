Правительство определило, какие дети находятся в социально опасном положении

Ребенок попадет в СОП, если родители злоупотребляют своими правами или жестоко обращаются с ребенком

Изменить размер текста: A A

Правительство определило порядок признания детей находящимися в социально опасном положении (СОП).

Документ вступает в силу с 1 февраля 2019 года. Решения, которые приняты до этого о признании детей, находящихся в СОП, должны быть пересмотрены в течение шести месяцев, сообщается на Национальном правовом интернет-портале.

Признать семью неблагополучной могут по ряду критериев:

- злоупотребление своими правами или жестокое обращение с ребенком, если это создает опасность для его жизни или здоровья;

- аморальный образ жизни родителей;

- неудовлетворение родителями основных жизненных потребностей ребенка (его оставляют без пищи, препятствуют получению им общего базового образования, систематически не выполняют рекомендации по диагностике, лечению и реабилитации медработников);

- ненадлежащий надзор за поведением ребенка и его образом жизни, из-за чего он может совершить правонарушения.