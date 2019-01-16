2019-01-16T15:44:50+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Гомеле мужчина приговорен к 21 году за убийство 12-летней давности

Убийцу вычислили по следам на окурке
Павел МИЦКЕВИЧ
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В Гомеле мужчина приговорен к 21 году за убийство 16-летней давностиВ Гомеле мужчина приговорен к 21 году за убийство 16-летней давностиФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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В Гомеле вынесен приговор за убийство с особой жестокостью. Сельчанин из Калинковичского района обвиняется в убийстве с особой жестокостью и в покушении на убийство. Мужчина наказан лишением свободы на 21 год с отбыванием срока в колонии усиленного режима, рассказала KP.BY пресс-секретарь Гомельского областного суда Ольга Барсукова.

Обвиняемый должен выплатить потерпевшим 48 тыс. рублей морального вреда. Правда, приговор пока не вступил в законную силу.

Убийство произошло более 12 лет назад. В ноябре 2006 года сельчанин распивал спиртное вместе с 56-летней женщиной и в ходе вспыхнувшего конфликта ударил ее ножом в живот и задушил. Во рту погибшей убийца затушил сигарету, на которой эксперты обнаружили генотип.

По следам на окурке преступника смогли вычислить через 12 лет - после того, как он попал под следствие по другому делу. В июне 2018 года он ударил ножом своего знакомого, к счастью, тот выжил.

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