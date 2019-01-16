На сайте объявлений выставили на продажу «Теслу» почти за 200 тысяч долларов

На Куфар выставили «Теслу» почти за 200 тысяч долларов.

Всего в Беларуси зарегистрировано два десятка машин этой марки

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Tesla - это самый инновационный электромобиль в мире. Его создателя - изобретателя и бизнесмена Илона Маска - одни считают гением современности, другие - главным авантюристом XXI века. Тем не менее, электромобиль Tesla - мечта миллионов, если не миллиардов жителей нашей планеты. Продаются такие машины и в Беларуси. Например, известный электрокар Х серии выставили на продажу на "Куфар Авто". Новый автомобиль модели 100D оборудован пневматической подвеской с электронным управлением Smart Air и премиум-пакетом - автопилотом 2-го поколения, фильтрами HEPA, способными улавливать вирусы и радиоактивные частицы, продвинутой аудиосистемой и климатическим пакетом «зима». Запас хода электрокара - 565 км. Именно столько проедет машина на одной зарядке аккумулятора. До сотни Tesla разгоняется за 3,1 секунды, максимальная скорость, которую способен развить автомобиль, - 250 км/ч.

На начало 2019 года в Беларуси было зарегистрировано чуть меньше 30 машин Tesla. Автомобиль, размещенный на "Куфар Авто", продают за 418 тысяч рублей, - это примерно 194 тысячи долларов.

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