КП Беларусь
Минчанин в «Макдональдсе» переоделся в форму сотрудника и спровоцировал драку
Случай произошел в минском ресторане «Макдональдс» на улице Уборевича
Весёлую компанию ищут и собираются наказать.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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Инцидент случился 15 января. Компания из четырех человек зашла в ресторан. После этого один из них переоделся в форму сотрудника, заскочил в зону выдачи, спровоцировал драку, раскидал продукты питания. Об этом сообщила минская милиция в своем Twitter.
Проводится проверка. Милиция устанавливает личности гостей.