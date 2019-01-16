Минчанин в «Макдональдсе» переоделся в форму сотрудника и спровоцировал драку

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Инцидент случился 15 января. Компания из четырех человек зашла в ресторан. После этого один из них переоделся в форму сотрудника, заскочил в зону выдачи, спровоцировал драку, раскидал продукты питания. Об этом сообщила минская милиция в своем Twitter.

Проводится проверка. Милиция устанавливает личности гостей.