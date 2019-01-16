2019-01-16T15:46:46+03:00
Общество
КП Беларусь

Минчанин в «Макдональдсе» переоделся в форму сотрудника и спровоцировал драку

Случай произошел в минском ресторане «Макдональдс» на улице Уборевича
Ирина АВИДОВА
Поделиться:
Весёлую компанию ищут и собираются наказать.Весёлую компанию ищут и собираются наказать.Фото: Павел МАРТИНЧИК
Изменить размер текста:

Инцидент случился 15 января. Компания из четырех человек зашла в ресторан. После этого один из них переоделся в форму сотрудника, заскочил в зону выдачи, спровоцировал драку, раскидал продукты питания. Об этом сообщила минская милиция в своем Twitter.

Проводится проверка. Милиция устанавливает личности гостей.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Суд за дедовщину в Гродно: ефрейтора и рядового взяли под стражу в зале суда
На сайте объявлений выставили на продажу «Теслу» почти за 200 тысяч долларов
В Гомеле мужчина приговорен к 21 году за убийство 12-летней давности
Правительство определило, какие дети находятся в социально опасном положении
Сильный ветер и мокрый снег: 17 января будет около 7 градусов мороза
В гомельской женской колонии открыли общежитие для заключенных мам с детьми
Парковка в ТРЦ Dana Mall теперь будет платной
В Гродно будут судить мужчину, который вколол детям неизвестное вещество в подъезде
Большой ремонт до конца мая: как объехать путепроводы на 3-м и 25-м км МКАД
Минфин увеличил цены на скупку драгметаллов у населения
В Гродно подросток пошел в школу и пропал
В Могилеве мужчина облил кислотой бывшую жену
В Барановичах школьница выпала из окна девятого этажа
Парламент Британии отверг соглашение с ЕС по Brexit
Александра Саснович вышла в третий круг Australian Open
Могилевчанин отработал на вахтерше приемы восточных единоборств
Погода в Беларуси на 16 января: непродолжительный снег и мороз