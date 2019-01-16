Суд за дедовщину в Гродно: ефрейтора и рядового взяли под стражу в зале суда

Бывшие военнослужащие приговорены к году колонии за издевательство над сослуживцем

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Суд Октябрьского района Гродно вынес приговор по уголовному делу о неуставных отношениях в одной из воинских частей в городе.

Обвиняемых двое - это молодые люди 1996 и 1998 годов рождения. Оба признаны виновными в совершении преступлений по ст. 443 УК (насилие, издевательство над лицом, на которое распространяется статус военнослужащего, совершенные лицом, на которое распространяется статус военнослужащего, не состоящим в отношении подчиненности с потерпевшим).

Им назначено наказание в виде одного года лишения свободы в колонии общего режима. Бывших ефрейтора и рядового взяли под стражу в зале суда, сообщает belta.by.