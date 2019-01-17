Гомельские чиновники выйдут на лыжню

В День снега в заречной зоне пройдет «Гомельская лыжня - 2019»

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В рамках Всемирного дня снега 19 января в заречной зоне Сожа в Гомеле состоятся соревнования по лыжному спорту «Гомельская лыжня - 2019», в которых планируется участие председателя Гомельского облисполкома Владимира Дворника. Погоду в субботу как раз обещают лыжную: минус 2 - 4 градуса, без осадков.

Также в соревнованиях примут участие руководящие работники областного, городского, районных исполнительных комитетов, главы администраций районов, Комитета госконтроля, прокуратуры, областного суда, УВД, управления МЧС, Гомельского областного объединения профсоюзов, рассказали KP.BY в облисполкоме.

Регистрация, подача заявок на участие в соревнованиях и получение нагрудного номера участника будет проводиться с 15 по 18 января с 9.00 до 17.00 в управлении спорта и туризма Гомельского облисполкома. Построение участников к старту 19 января в 10.30.

Лыжным инвентарем и экипировкой участники будут обеспечены, добавили в облисполкоме.