Возле Лиды перевернулся грузовик, который перевозил 4 миллиона яиц

Водитель не пострадал, а что стало с грузом, не сообщается

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На трассе Минск - Гродно утром во вторник под Лидой перевернулась фура, которая везла 4 миллиона свежих куриных яиц. На грузовике «ДАФ», принадлежащему индивидуальному предпринимателю, товар вез из Щучина 22-летний житель города Ивье.

По словам водителя, на развязке он перепутал дорогу, а когда заметил, что едет не в ту сторону, затормозил, но не справился с управлением при повороте. В итоге фура перевернулась и легла на бок, пишет lidanews.by.

Водитель в аварии не пострадал, а вот что стало после ДТП с грузом - не сообщается.