Третьекурсник Военной академии Минска погиб под колесами фуры
Смертельная авария произошла в Минске около полудня в среду, 16 января, сообщает belta.by со ссылкой на пресс-службу УГАИ ГУВД Минского горисполкома.
Трагедия случилась после 12.00 часов, в пределах 9 километра автомагистрали М2. Очевидцами сообщалось, что молодой человек в военной форме перебегал автотрассу рядом с Военной академией и попал под колеса большегруза.
Люди поспешили оказать молодому курсанту первую помощь, а прибывшие вскоре по вызову на место происшествия медики длительное время проводили реанимационные мероприятия. Однако все оказалось тщетным – спасти молодого человека не удалось. Травмы, которые получил третьекурсник, сбитый фурой, оказались не совестимы с жизнью.
В Госавтоинспекции уточнили, что по факту смертельного ДТП заведено уголовное дело. Ведется расследование, призванное выяснить все обстоятельства, приведшие к трагедии.
Еще больше материалов по теме: «Минск: криминальные новости»