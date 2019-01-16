Третьекурсник Военной академии Минска погиб под колесами фуры

Медики реанимировали молодого человека, но не смогли вернуть его к жизни. Фото: Сергей ГАПОН

Молодой человек пострадал в ДТП недалеко от своего учебного заведения

Изменить размер текста: A A

Смертельная авария произошла в Минске около полудня в среду, 16 января, сообщает belta.by со ссылкой на пресс-службу УГАИ ГУВД Минского горисполкома.

Трагедия случилась после 12.00 часов, в пределах 9 километра автомагистрали М2. Очевидцами сообщалось, что молодой человек в военной форме перебегал автотрассу рядом с Военной академией и попал под колеса большегруза.

Люди поспешили оказать молодому курсанту первую помощь, а прибывшие вскоре по вызову на место происшествия медики длительное время проводили реанимационные мероприятия. Однако все оказалось тщетным – спасти молодого человека не удалось. Травмы, которые получил третьекурсник, сбитый фурой, оказались не совестимы с жизнью.

В Госавтоинспекции уточнили, что по факту смертельного ДТП заведено уголовное дело. Ведется расследование, призванное выяснить все обстоятельства, приведшие к трагедии.