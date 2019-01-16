2019-01-16T19:17:13+03:00
Общество
КП Беларусь

ГАИ: 17 января не ставьте машины под деревьями, откажитесь от поездок

В Беларуси на четверг объявлен оранжевый уровень опасности
Надежда БУТОВИЧ
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Оставлять во время сильного ветра машину рядом с деревьями и рекламными щитами небезопасно.Оставлять во время сильного ветра машину рядом с деревьями и рекламными щитами небезопасно.Фото: Дарья ПУТЕЙКО
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«Комсомолка» сообщала, что в четверг, 17 января, в Беларуси будет неблагоприятная погода с сильным ветром и мокрым снегом. Надвигающимся «штормом» обеспокоены многие службы.

Так в ГАИ просят автолюбителей воздержаться в ближайшие сутки от поездок и, тем более, не оставлять свои авто вблизи деревьев, транслирует информацию belta.by.

Не стоит оставлять машины рядом с рекламными билбордами, неукрепленными и шаткими конструкциями. Находясь за рулем в этот день быть крайне внимательными, соблюдая дистанцию и скоростные режимы, особенно при маневрах.

Боковой ветер может помешать управлению авто, а на заснеженной дороге это может привести к непредсказуемым последствиям и ДТП, – объяснил Сергей Чеботарев, официальный представитель УГАИ УВД Минского областного исполкома.

Шквалистый ветер способен не только повалить дерево на проезжую часть, но «принести» ограждения, обломки веток и других конструкций. Пешеходам тоже лучше всего в этот день находится как можно дальше от края проезжей части.

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