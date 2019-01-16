2019-01-16T19:50:15+03:00
Общество
КП Беларусь

В вузах отменят историю Беларуси, но будут изучать государственность

На новый курс выделят больше часов, чем было у «Истории»
Надежда БУТОВИЧ
Поделиться:
Валентин Голубев презентует первый том 5-томного издания «История белорусской государственности». Фото: belta.byВалентин Голубев презентует первый том 5-томного издания «История белорусской государственности». Фото: belta.by
Изменить размер текста:

Программа белорусских вузов будет подкорректирована со следующего учебного года, информирует belta.by со слов Валентина Голубева, завцентром Института истории Национальной академии наук.

– Историю Беларуси сейчас учат в школах, поэтому в высших учебных заведениях смотреть на этот предмет можно шире, акцентируясь на государственности, – считает ученый. – В следующем году, скорее всего, в вузах вместо истории Беларуси будут преподавать историю белорусской государственности, это уже почти решенный вопрос.

Кроме того, сообщается, что на изучение нового предмета будет выделено больше часов. Курс уже одобрили деканы и ректоры вузов, составлен и корректируется первый вариант учебной программы. А в НАН Беларуси к начвалу курса поготавливают 5-томное издание об истории белорусской государственности. Первый его том презентовали в Минске в среду, 16 января.

Еще больше материалов по теме: «Беларусь: История Беларуси»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
20-летний ипэшник в Минске обманул почти на $35 тысяч десятки людей и юрлиц
ГАИ: 17 января не ставьте машины под деревьями, откажитесь от поездок
Третьекурсник Военной академии Минска погиб под колесами фуры
Возле Лиды перевернулся грузовик, который перевозил 4 миллиона яиц
Суд за дедовщину в Гродно: ефрейтора и рядового взяли под стражу в зале суда
Минчанин в «Макдональдсе» переоделся в форму сотрудника и спровоцировал драку
На сайте объявлений выставили на продажу «Теслу» почти за 200 тысяч долларов
В Гомеле мужчина приговорен к 21 году за убийство 12-летней давности
Правительство определило, какие дети находятся в социально опасном положении
Сильный ветер и мокрый снег: 17 января будет около 7 градусов мороза
В гомельской женской колонии открыли общежитие для заключенных мам с детьми
Парковка в ТРЦ Dana Mall теперь будет платной
В Гродно будут судить мужчину, который вколол детям неизвестное вещество в подъезде
Большой ремонт до конца мая: как объехать путепроводы на 3-м и 25-м км МКАД
Минфин увеличил цены на скупку драгметаллов у населения
В Гродно подросток пошел в школу и пропал
В Могилеве мужчина облил кислотой бывшую жену
В Барановичах школьница выпала из окна девятого этажа
Парламент Британии отверг соглашение с ЕС по Brexit
Александра Саснович вышла в третий круг Australian Open
Могилевчанин отработал на вахтерше приемы восточных единоборств
Погода в Беларуси на 16 января: непродолжительный снег и мороз