В вузах отменят историю Беларуси, но будут изучать государственность

На новый курс выделят больше часов, чем было у «Истории»

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Программа белорусских вузов будет подкорректирована со следующего учебного года, информирует belta.by со слов Валентина Голубева, завцентром Института истории Национальной академии наук.

– Историю Беларуси сейчас учат в школах, поэтому в высших учебных заведениях смотреть на этот предмет можно шире, акцентируясь на государственности, – считает ученый. – В следующем году, скорее всего, в вузах вместо истории Беларуси будут преподавать историю белорусской государственности, это уже почти решенный вопрос.

Кроме того, сообщается, что на изучение нового предмета будет выделено больше часов. Курс уже одобрили деканы и ректоры вузов, составлен и корректируется первый вариант учебной программы. А в НАН Беларуси к начвалу курса поготавливают 5-томное издание об истории белорусской государственности. Первый его том презентовали в Минске в среду, 16 января.