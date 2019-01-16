2019-01-16T20:24:55+03:00
Происшествия
КП Беларусь

20-летний ипэшник в Минске обманул почти на $35 тысяч десятки людей и юрлиц

Молодой человек обводил вокруг пальца не только знакомых, но и совсем посторонних людей
Надежда БУТОВИЧ
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Деньги мошенник истратил на девушку, машины и азартные игры. Фото: pixabay.com.Деньги мошенник истратил на девушку, машины и азартные игры. Фото: pixabay.com.
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В Следственном комитете Беларуси сообщают о 132 эпизодах мошенничества, совершенных одним человеком.

20-летний предприниматель со средним образованием, проживая в Минске, за год с небольшим (с апреля 2017 года по июль 2018 года) обманом присвоил имущество различных физ- и юрлиц на сумму свыше 73 тысячи рублей.

Сначала он уговаривал знакомых оформить прокат или рассрочку на какой-либо товар: мебель, бытовую технику, смартфон, обещая ежемесячно платить за «покупку». Вещь забирал, но не платил.

Когда знакомые перестали «вестись», мошенник расклеил объявления по подъездам, мол «Деньги в долг без документов». Теперь малознакомые люди брали на себя рассрочку и отдавали ему задаром товары. Кроме того, молодой преступник, заключив дилерский договор с крупным оператором связи в Беларуси, провернул аферу на 12 тысяч с лишним рублей.

Все вырученные деньги истратил на девушку, покупки авто, развлечения и азартные игры. Часть имущества изъята. Преступник находится под стражей, дело передано в суд.

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